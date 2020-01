Scontro fra due auto, grave un 97enne

Costabissara – Incidente stradale questo pomeriggio, verso le 15.30, a Costabissara, in Strada Pasubio. Vi sono state coinvolte due auto, ed un anziano è rimasto gravemente ferito. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco, arrivati da Vicenza, che hanno messo in sicurezza le auto e, utilizzando cesoie, divaricatori e martinetti idraulici, hanno estratto da una di esse, una Smart, l’autista, l’anziano ferito appunto, di ben 97 anni, che era anche rimasto incastrato nell’abitacolo.

L’uomo è stato poi stabilizzato dal personale sanitario del Suem 118 per essere in ambulanza in ospedale. Illeso l’autista dell’altra vettura, una Bmw 320. Da una prima ricostruzione sembrerebbe che l’anziano, in viaggio verso Vicenza, abbia prima colpito un platano per poi finire contro l’altra auto. La polizia locale del consorzio municipale di Caldogno, Costabissara, Isola Vicentina, ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Il traffico durante le operazioni di soccorso è rimasto bloccato.