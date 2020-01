Schio, una serata con Furio e gli Ska-j

Schio – Dai dischi d’oro con i Pitura Freska, passando per gli Ska-j e la nuova veste solista, torna ad esibirsi a Schio Marco Furio Forieri, che salirà sul palco del centro sociale Arcadia, nella serata di sabato 11 gennaio, accompagnato dai suoi Ska-j. Forieri entra a far parte del gruppo reggae veneziano Pitura Freska nel 1988 ed è coautore di alcuni tra i più famosi brani della band come Picinin, Crudele, Papa Nero e molti altri.

Dal 2002 Forieri è impegnato con gli Ska-J, gruppo veneziano che suona brani in chiave Ska Jazz; il gruppo si esibisce regolarmente durante il Carnevale di Venezia, ma ha suonato anche in diverse date europee, facendo da spalla a gruppi come i New York Ska Jazz Ensemble e gli Skatalites durante diverse edizioni del Sunsplash.

Sul palco saliranno Marco Furio Forieri (voce e sax), Edoardo Brunello (sax alto e tenore), Marcello Faggionato (tromba), Frank Martino (chitarra), Mauro Zulian (tastiere), Daniele Vianello (basso), Alan Liberale (batteria), Riccardo Riciotto (ingegnere del suono).