Schio, controlli straordinari dei carabinieri

Schio – Sono state molte, nella tarda serata di ieri, venerdì 17 gennaio, le pattuglie di militari della Compagnia di carabinieri di Schio impegnate in un servizio straordinario di controllo del territorio di competenza, compreso tra Schio e Valdastico. L’attività svolta, finalizzata alla prevenzione dei reati in genere, si è conclusa con tre denunce e quattro segnalazioni.

Un 22enne di Schio, incensurato, è stato denunciato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Il giovane, controllato a bordo di un’autovettura in via Casa Celeste, nella zona industriale di Santorso, è stato trovato in possesso di 14,30 grammi di hashish in ovuli. Un 21enne maranese, incensurato pure lui, è stato invece denunciato per ricettazione, in quanto pizzicato in auto, in via Roma a Santorso, con tre cartelli della segnaletica stradale appartenenti ai comuni di Thiene e di Schio.

Per finire, un 22enne domiciliato a Schio, con pregiudizi di polizia è stato denunciato per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere. Al momento del controllo, il giovane si trovava a bordo di un’auto in via dell’Olmo a Santorso, ed è stato trovato in possesso di tre coltelli con lama lunga 10 centimetri.

Per quanto riguarda, invece, le segnalazioni (tutte relative al possesso di sostanze stupefacenti), queste sono state emesse nei confronti di un 38enne velese con pregiudizi di polizia (controllato a piedi a Velo d’Astico in piazza XXIX Aprile aveva con sé 0,80 grammi di marijuana); un 44enne velese incensurato (pizzicato in via Rossi, a Velo d’Astico con 0,5 grammi di marijuana).

Segnalati anche un 24enne di Piovene Rocchette, incensurato (trovato in via Lengore, a Piovene, con 2,6 grammi di marijuana) e uno scledense incensurato di 32 anni che si trovava a bordo di un’auto: sottoposto a controllo a Santorso, in via delle Prese, è stato trovato in possesso di 0,48 grammi di ketamina.