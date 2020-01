Schiavon – Due giovani, un ragazzo di 22 anni ed una ragazza di 19, sono rimasti feriti in seguito ad un incidente stradale avvenuto nella tarda serata di ieri, venerdì 24 gennaio, a Schiavon.

L’auto sulla quale viaggiavano, una VolksWagen Polo è finita fuori strada, in via santa Romana, andando a sbattere contro il cancello d’ingresso di una abitazione.

Al loro arrivo, poco prima delle 23, i vigili del fuoco di Bassano del Grappa hanno estratto dalle lamiere dell’utilitaria la 19enne, che era rimasta incastrata nell’abitacolo. L’autista, il ragazzo di 22 anni, invece, seppur ferito era riuscito ad uscire da solo.

Lo scontro ha causato anche il danneggiamento di un contatore del gas, con conseguente fuoriuscita di metano. I pompieri hanno quindi tamponato la perdita dovuta alla rottura di un tubo di fornitura.

I feriti sono stati stabilizzati sul posto dal personale sanitario del Suem e poi trasferiti in ospedale, al San Bassiano. In via santa Romana sono sopraggiunti anche i carabinieri, che si sono occupati dei rilievi dell’incidente, ed i tecnici della rete gas, che hanno provveduto alla riparazione del tubo e ripristino della fornitura del metano.