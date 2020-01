Schiacciata tra due tir in A4. Al via le perizie

Vicenza – Si sono concluse stamattina le operazioni peritali che permetteranno di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente costato la vita a Daniela Martini, 47enne di Longare, rimasta tragicamente schiacciata lo scorso 22 novembre tra due tir sulla A4 a Vigonza, nel padovano. Il Pm della Procura di Padova, Roberto Piccione, ha disposto l’accertamento irripetibile per consentire ai periti di analizzare direttamente i mezzi coinvolti nel tragico sinistro, potendo così rilevare tutti gli elementi utili alle indagini nelle quali risulta al momento indagato, per omicidio stradale, l’autista del secondo mezzo pesante che ha tamponato.

I familiari della vittima, assistiti da Giesse Risarcimento Danni, gruppo specializzato in incidenti mortali, sono affiancati dall’avvocato fiduciario Enrico Losavio e da un team di periti esperti in ricostruzione di dinamiche di sinistri stradali con a capo l’ingegner Pierluigi Zamuner. Il Pm ha nominato come proprio consulente l’ingegner Gherardo Fais di Padova, che avrà ora a disposizione 60 giorni di tempo per depositare la perizia ricostruttiva.

«Si tratta di un accertamento dovuto, nonostante la dinamica di questo tragico incidente apparisse già molto chiara – sottolinea Massimo Gottardo, responsabile delle sedi Giesse di Vicenza e Rovigo -. La procura sta facendo tutto il necessario per evitare possibili future contestazioni e siamo certi che il perito nominato dal Pm potrà così svolgere un lavoro ancor più preciso, avendo analizzato direttamente tutti i mezzi coinvolti nel sinistro».