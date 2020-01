Sandrigo, si scontrano due auto. Due feriti

Sandrigo – Incidente stradale con feriti questa mattina, a Sandrigo. E’ successo poco dopo le 9, quando un uomo di 47 anni del posto, C.R.,uscendo dal passo carraio di un’abitazione privata, di via Chiesa, ad Ancignano, alla guida di autovettura Bmw, per cause in corso di accertamento non si è accorto che sopraggiungeva un’altra vettura.

Era una Fiat Doblò, condotto da S.L., 51enne anche lui di Sandrigo, che stava percorrendo via Chiesa in direzione Schiavon. L’impatto tra le due auto è stato piuttosto violento, tanto che si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco per estrarre dall’abitacolo il conducente della Bmw, rimasta incastrata nel passo carraio.

Entrambi i conducenti delle auto, feriti, sono stati portati in ospedale, a Vicenza, con ambulanze del Suem 118, in codice giallo. Pulizia e messa in sicurezza della strada a cura della società Sicurezza e ambiente. La Polizia locale nordest vicentino, Distaccamento di Sandrigo, ha fatto i rilievi del sinistro e regolato il traffico veicolare, tornato alla normalità intorno alle 11.