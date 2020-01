Sandrigo, furto in banca nella notte

Sandrigo – Furto durante la notte in una filiale bancaria di Sandrigo. E’ successo presso la locale agenzia della Banca San Giorgio e Valle Agno, in Piazza Marconi 6, dove, intorno alle 3.30, si è improvvisamente attivato il sistema di allarme. Questo ha fatto subito intervenire i carabinieri della stazione di Sandrigo, dei quali una pattuglia era impegnata in un servizio di controllo del territorio.

Si è quindi portata molto rapidamente sul luogo del furto dove, poco prima, ignoti malviventi, erano penetrati all’interno dell’istituto, con l’effrazione della porta antipanico, e avevano trafugato la “cash dispenser”, utilizzata dai cassieri per le operazioni di sportello, contenente una somma di denaro in via di quantificazione. Sul posto, per le indagini del caso, oltre ai carabinieri di Sandrigo, sono giunti anche quelli del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Vicenza.