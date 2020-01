Ruba le cesoie dal negozio. Denuncia per un 57enne

Altavilla Vicentina – Nella giornata di mercoledì 15 gennaio, i carabinieri della Stazione di Altavilla Vicentina hanno denunciato un uomo di 57 anni, di nazionalità rumena, senza fissa dimora, in quanto ritenuto l’autore di un furto aggravato.

L’uomo avrebbe sottratto una cesoia taglia tubi, del valore di 50 euro, dal negozio Bricoman Italia. L’intervento dei carabinieri era stato richiesto, con una telefonata al numero unico di emergenza 112, proprio dai dipendenti del punto vendita, accortisi di quanto stava accadendo.

Una volta giunti sul posto, gli uomini dell’Arma hanno recuperato la refurtiva, subito restituita ai responsabili del punto vendita. Nel corso dei successivi accertamenti eseguiti, inoltre, i militari hanno appurato che nel marzo dello scorso anno, il 57enne, si era reso responsabile, in concorso con un’altra persona non ancora identificata, di un altro furto.

Episodio avvenuto sempre in quello stesso punto vendita. In quell’occasione era stato asportato materiale di ferramenta per un valore di 310 euro.