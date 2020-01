Rosà, frontale tra due auto. Muore una donna

Rosà – Incidente stradale mortale quest’oggi, Rosà, nel quale ha perso la vita una donna del posto, di 73 anni, mentre era alla guida della sua auto, una Fiat Uno. Si è scontrata con un’altra vettura, una Volkswagen Golf, guidata da un 49enne di Bassano del Grappa. E’ successo nella frazione rosatese di San Pietro, all’incrocio tra via Roncalli e via Sacro Cuore, e lo schianto è stato molto violento e fatale per la signora, Ivana Zanella, le cui condizioni sono apparse subito molto gravi ai primi soccorritori giunti sul posto.

La donna è stata subito portata in codice rosso all’ospedale di Bassano, ma è stato tutto inutile ed è morta poco dopo il suo ricovero. Ferito anche il conducente della Golf. Ci sono state anche ripercussioni sulla circolazione stradale a causa dell’incidente, per la durata dei rilievi e dei soccorsi.