Recoaro, nominato il commissario prefettizio

Recoaro Terme – E’ scattato il commissariamento per il Comune di Recoaro Terme. Il 16 dicembre scorso infatti, alle prese con una maggioranza che ormai non lo sosteneva più, il sindaco Davide Branco aveva deciso di dimettersi. Dimissioni che ieri, 6 gennaio sono divenute efficaci e irrevocabili, e per questo il prefetto di Vicenza, Pietro Signoriello, ha avviato la procedura per lo scioglimento del consiglio comunale.

Nel contempo, “per evitare compromissioni della normale attività amministrativa – si legge in una nota della Prefettura – e assicurare gli adempimenti obbligatori di legge, ha nominato, quale commissario prefettizio, il vice prefetto vicario Renata Carletti, con i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco, per la provvisoria amministrazione dell’ente nelle more dell’adozione del decreto presidenziale di scioglimento”.

Renata Carletti ha già svolto in passato le funzioni di commissario prefettizio e straordinario in numerosi comuni, sia del veronese che del vicentino, tra i quali Sandrigo, Zermeghedo, Val Liona, Colceresa e Marostica.