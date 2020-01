Questione Anci, il sindaco di Bassano fa chiarezza

Bassano del Grappa – Il sindaco di Bassano, Elena Pavan, fa chiarezza in merito all’incarico da lei ricoperto in Anci, dopo le polemiche dei giorni scorsi… Lo fa con una nota nella quale precisa di far parte del Consiglio Nazionale dell’associazione dei comuni taliani, e non nel direttivo.

“Non fa parte di me – sottolinea – millantare titoli e crediti che non ho. Per un fraintendimento è stato utilizzato il termine Direttivo anziché Consiglio. Ho già dato mandato agli uffici di correggere questo termine errato e sostituirlo con la dicitura corretta”.

“Dispiace – continua il sindaco bassanese – per le polemiche politiche degli ultimi giorni, scaturite da un errore di forma più che di sostanza. Spiace perché, come detto, la sostanza è che con la mia presenza in Anci, Bassano siede ad uno dei tavoli più importanti a livello nazionale per le tematiche che riguardano i comuni e questo non può che essere un vanto per la città”.