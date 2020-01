Permesso di soggiorno falso, 27enne arrestato

Vicenza – Un giovane di 27 anni, di nazionalità cinese, è stato arrestato dalla polizia ferroviaria di Vicenza per essere stato trovato in possesso di un permesso di soggiorno contraffatto. Gli operatori, durante un normale controllo nella stazione ferroviaria, hanno identificato lo straniero che ha esibito un permesso di soggiorno, apparentemente valido, per dimostrare di essere regolare in Italia. Qualcosa però non ha convinto i poliziotti vicentini che, grazie agli smarthphone in dotazione di servizio, hanno scoperto che il documento era inesistente nella banca dati delle forze di polizia.

L’uomo è stato quindi accompagnato negli uffici per accertamenti e si è avuto conferma che il documento era contraffatto. Lo straniero, sottoposto a fotosegnalamento per stabilire la corrispondenza della sua identità con quella indicata sul passaporto in suo possesso, è stato quindi arrestato e messo a disposizione della Procura della Repubblica in attesa di essere giudicato con rito direttissimo.

Il giudice ha disposto l’obbligo della firma due volte la settimana presso la caserma dei carabinieri del comune in cui abita il giovane, in attesa dell’udienza. Intanto si indaga per individuare il canale criminale usato per l’acquisto del documento.