Olimpiadi, nominati i membri veneti nel cda

Venezia – “Abbiamo nominato i membri che rappresenteranno il Veneto nel consiglio di amministrazione della fondazione olimpica. Sono Andrea Giovanardi e Antonella Lillo. Due profili tecnici, strutturati e altamente qualificati, che abbiamo delegato ad essere figure a tutela dei quattro miliardi e mezzo che gestiremo per l’organizzazione delle olimpiadi invernali del 2026. Saranno loro a rappresentarci con obiettivo una gestione specchiata, esigente, a tutela dell’interesse del Veneto”.

Così il Presidente della Regione Luca Zaia ha annunciato la delibera con la quale la Giunta regionale oggi ha ratificato la nomina dei due componenti che rappresenteranno la Regione del Veneto nella neonata Fondazione olimpica destinata a gestire l’intera organizzazione di Milano-Cortina 2026. La Regione del Veneto ha diritto alla nomina di due componenti nel cda, uno che rappresenta esclusivamente il Veneto, un secondo che viene nominato in condivisione con il Comune di Cortina.

Per procedere alla scelta la Regione ha pubblicato un bando alla cui scadenza sono state presentate oltre una quindicina di domande. Da queste è stata effettuata la scelta. La giunta oggi ha formalizzato la nomina dell’avvocato Antonella Lillo e, per la propria parte, del professor Andrea Giovanardi, che verrà poi nominato anche dal Comune di Cortina.

“Noi siamo i primi a procedere alla nomina – ha sottolineato il presidente della Regione, Luca Zaia –. Seguiranno il Comune di Milano, la Regione Lombardia e poi via via tutti i soggetti coinvolti. Nel frattempo stanno arrivando le autorizzazioni per le opere e stiamo procedendo su tutti i fronti. Intanto, con questo atto, possiamo dire che la macchina delle olimpiadi è partita. Tema fondamentale resta la legge olimpica: la bozza esiste già, si tratta di fare qualche limatura, ma siamo a buon punto e c’è massima collaborazione con il ministro Spadafora. Saranno olimpiadi low cost, con massima attenzione all’ambiente e noi ci siamo impegnati a gestirle con il massimo della trasparenza”.