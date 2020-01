Nuove assunzioni alla Ulss 7 Pedemontana

Bassano del Grappa – La Ulss 7 Pedemontana rafforza i propri organici. Grazie alle delibere firmate dal commissario Bortolo Simoni il 30 dicembre, il 2020 è infatti iniziato con quattro nuove assunzioni, destinate a rinforzare gli staff di tre differenti strutture. Si tratta di una psicologa per l’attività di Psicoterapia territoriale nel Distretto 1, una specialista di Oncologia per il San Bassiano e due neuropsichiatre infantili per il Distretto 2.

A queste assunzioni, tutte a tempo indeterminato, si affianca inoltre l’arrivo di un ulteriore oncologo, con un incarico di collaborazione in libera professione. Sempre in questi giorni hanno preso servizio anche i 7 nuovi ortopedici che erano stati assunti con le delibere di inizio dicembre: 5 di loro sono stati destinati a rafforzare lo staff dell’Ortopedia di Santorso, mentre gli altri due hanno trovato collocazione negli ospedali di Bassano e Asiago.

Proprio a Bassano hanno preso servizio anche due nuovi specialisti di otorinolaringoiatria. Ulteriori arrivi attesi nelle prossime settimane ma già deliberati riguardano invece l’assunzione di due nuovi veterinari per il Distretto 2, una specialista in Neurologia per il San Bassiano, un gastroenterologo e una farmacista, entrambi per l’ospedale di Santorso.