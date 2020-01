Torrebelvicino – Fare A Schio prende posizione e condanna quanto è accaduto a Torrebelvicino, che non è libertà di parola, ma irresponsabile intolleranza nel Giorno della memoria. Brutti episodi di delirante intolleranza, anche nel Giorno della memoria, ci fanno riflettere e manifestiamo una posizione chiara e netta di distanza e condanna.

Noi siamo per la libertà, inclusa la libertà di esprimere idee di ogni tipo. Però, la libertà trova il proprio limite nella responsabilità e nel non nuocere ad altri. Non è libertà manifestare una propria opinione per insultare, aggredire, fomentare odio verso altri. Non è accettabile, né tollerabile. A maggior ragione, se chi è insultato e aggredito viene da tempo additato, in modo stupido, come colpevole e capro espiatorio dei mali che affliggono la società.

Fare A Schio ritiene assurda, cattiva, pericolosa e stupida ogni affermazione intollerante, invita a prendere decisa distanza da tali rigurgiti e ad avere rispetto di tutti, senza distinzione di alcun tipo. Non si può essere tolleranti con gli intolleranti: la libertà è un bene prezioso, non scontato, da preservare e difendere.

Fare A Schio