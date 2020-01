Marostica, c’è il curling con pignatte di minestrone

Marostica – Tradizionale appuntamento in Piazza degli Scacchi, a Marostica, lunedì 6 gennaio,alle 15.30, con la gara di curling con pignatte di minestrone, a chiusura della stagione della pista di pattinaggio sul ghiaccio, allestita dall’associazione Pro Marostica per le festività natalizie. Squadre formate da almeno tre partecipanti e una riserva si sfideranno in una gara ad eliminazione diretta.

Divertimento assicurato con questa competizione che si rifà al curling, gioco di squadra disputato sul ghiaccio con pietre di granito. La goliardica versione “marosticense” prevede, al posto della stone, una pentola a pressione piena di minestrone (massimo 5 chili). Alla fine della gara, oltre alla squadra vincitrice, sarà premiato anche il miglior minestrone. Iscrizioni aperte a tutti, presso gli uffici di Pro Marostica (info@marosticascacchi.it).

Per quanto riguarda gli altri appuntamenti conclusivi di “Natale con Noi”, sabato 4 gennaio, alle 16.30, al Castello Inferiore, ci saranno le danze e le letture animate per bambini (3 -12 anni) con le associazioni culturali il Gufo e Danza Marostica, nell’ambito della mostra “Lo specchio delle immagini” (fino al 6 gennaio). Sabato 11 gennaio (ore 20.30) e domenica 12 gennaio (ore 17) all’Aula magna scuola media Istituto comprensivo Dalle Laste, si terrà il Concerto augurale per il nuovo anno del coro Gioventù in Cantata.