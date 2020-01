L’incantatore della tastiera al Comunale di Vicenza

Vicenza – Il pianista britannico Yuanfan Yang sarà il protagonista mercoledì 22 gennaio, al Ridotto del Teatro Comunale di Vicenza, del concerto organizzato dall’associazione Incontro sulla Tastiera, in partnership con la prestigiosa fondazione londinese Keyboard Trust. L’appuntamento è per le 21, ed in programma ci saranno musiche di Bach, Schumann, Chopin e un brano dello stesso Yang.

Il giovane virtuoso Yuanfan Yang, 22 anni, annovera una serie prestigiosa di primi premi, tra cui il Premio Chopin 2018 e il Quarto Concorso Internazionale “Franz Liszt” di Weimar. Yuanfan Yang è anche un versatile compositore ed un abile improvvisatore. Il suo album di debutto, “Acquerello”, per pianoforte solo, non manca di ecletticità, e tre delle composizioni sono state pubblicate con successo nel 2017 da Orchid Classics. Un talento, quello della composizione, che si potrà apprezzare anche al concerto di Vicenza, dove Yang porta la sua “The Haunted Bell”.

Il programma, come dicevamo, comprende anche una “Toccata” di Bach, il “Carnaval” di Schumann e la “Marcia Funebre” di Chopin, sorta di testamento musicale del compositore polacco, arrivata a noi attraverso una serie infinita di trascrizioni per banda o orchestra, e spesso eseguita nei funerali di Stato, come è stato anche per quelli di Kennedy, Churchill, Brežnev e la Thatcher. Info: www.incontrosullatastiera.it. Prevendita: Pantharei.