Lavori notturni nelle gallerie dei Berici

Vicenza – Lavori stradali ed autostradali in programma nell’area di Vicenza. Innanzitutto, per manutenzione degli impianti elettrici nelle gallerie dei Colli Berici sono previsti interventi notturni (dalle 21 alle 6) sia in autostrada A4 che in Tangenziale Sud di Vicenza. In A4, tra in caselli di Vicenza Est e Vicenza Ovest, in carreggiata Ovest (direzione Milano), resterà aperta al traffico una sola corsia di marcia nelle notti tra mercoledì 29 e giovedì 30 e tra lunedì 3 e martedì 4 febbraio 2020. Tra in caselli di Vicenza Ovest e Vicenza Est, in carreggiata Est (direzione Venezia), si viaggerà su una sola corsia di marcia nelle notti tra giovedì 30 e sabato 1 febbraio e nella notte tra martedì 4 e mercoledì 5 febbraio 2020.

La Tangenziale Sud di Vicenza resterà chiusa al traffico tra Campedello (usc. 3) e Vicenza (usc.4) nella notte tra lunedì 27 e martedì 28 ed invece tra Vicenza Ovest (usc. 4) e Campedello (usc. 3), nella notte tra martedì 28 e mercoledì 29 gennaio 2020. Le deviazioni saranno segnalate sul posto tramite adeguati cartelli disposti a cura della Società Autostrada Brescia-Padova. In caso di maltempo i lavori potrebbero slittare di qualche giorno. Per informazioni: inviaggio.autobspd.it.

Sempre in A4, a seguito di necessari lavori di piantumazione, lo svincolo per la Valdastico, verso Rovigo, per il traffico proveniente da Venezia, verrà chiuso dalle 22 di venerdì 24 alle 6 di sabato 25 gennaio. Gli utenti diretti a Rovigo potranno uscire al vicino casello di Vicenza Est e, rientrando in autostrada, proseguire per Rovigo. Ancora in A4, proseguono anche i lavori di manutenzione dell’Area di Servizio Scaligera, tra i caselli di Verona Est e Soave, in programma dal 27 gennaio fino al 9 marzo in orario notturno (dalle 22alle 6). Dal 27 gennaio al 15 febbraio coinvolgeranno la carreggiata est (direzione Venezia); dal 15 febbraio al 9 marzo coinvolgeranno la carreggiata ovest (direzione Milano).

Infine, per lavori di rifacimento della pavimentazione, da lunedì 27 a venerdì 31 gennaio, in orario diurno (dalle 9 alle ore 17), verranno chiusi alternativamente gli svincoli di entrata e di uscita della Tangenziale di Limena, sia per il traffico diretto a Bassano che per quello diretto a Padova. Le deviazioni saranno segnalate sul posto. In caso di maltempo i lavori potrebbero slittare di qualche giorno.