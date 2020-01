La Oto esegue Brahms al Comunale di Vicenza

Vicenza – Nuovo appuntamento della stagione sinfonica del Teatro Comunale di Vicenza, con la Oto impegnata, lunedì 3 febbraio, in una serata monografica dedicata a Brahms. Diretta da Lonquich l’orchestra vicentina propone due memorabili pagine dell’autore tedesco: il Secondo Concerto per pianoforte e orchestra, nel quale il solista sarà il pianista Vincenzo Maltempo, e la Sinfonia n. 3 in Fa maggiore. Prima del concerto, al Ridotto, ci sarà la guida all’ascolto, dello stesso Lonquich.

“Si tratta di due lavori – si legge nella presentazione della serata – nati nei primi anni Ottanta dell’Ottocento, da un Brahms maturo, pienamente consapevole dei propri mezzi e oramai riconosciuto universalmente come uno dei protagonisti della vita musicale dell’epoca. Il Concerto n. 2 in Si bemolle maggiore per pianoforte e orchestra nasce dall’ingiustificato e clamoroso fiasco che il pubblico di Lipsia aveva riservato, vent’anni prima, al Primo Concerto”.

“Perfezionista e animato da un severo spirito di autocritica, Brahms in qualche modo giustificò la reazione del pubblico, ma l’insuccesso lo indusse ad andare avanti. Nel periodo che separa i due concerti l’autore amburghese diede alla luce parecchi pregevoli lavori. Alla fine, nel novembre del 1881, riscatta il fiasco di Lipsia presentando al pubblico di Budapest il Secondo, imponente concerto per pianoforte e orchestra. Il clamoroso successo ottenuto, poi confermato da una trionfale tournée nelle maggiori città tedesche, con Brahms stesso nel ruolo di solista, contribuì anche a rivalutare il Concerto n. 1”.

“Un paio d’anni più tardi nasce, nel tranquillo borgo di Wiesbaden dove amava trascorrere lunghi periodi di vacanza, la Sinfonia n. 3 in Fa maggiore. Pagina allo stesso tempo eroica e intima, la sinfonia debuttò con enorme successo al Musikverein di Vienna nel dicembre del 1883 nell’interpretazione dei Wiener Philharmoniker.

Il direttore principale della Oto, Alexander Lonquich, ha rinunciato, questa volta, al doppio ruolo di direttore e solista per affidare l’interpretazione del Concerto n. 2 a Vincenzo Maltempo, pianista campano di 34 anni, per il quale ha speso in più occasioni parole di elogio. I biglietti si possono acquistare al botteghino del Teatro Comunale di Vicenza ed anche online (www.tcvi.it).