Il quartetto jazz Ragotago a Recoaro

Recoaro Terme – Dopo il successo al Blue Note di Milano, approda nel vicentino la musica dei Ragotago. Giovedì 9 gennaio il quartetto formato dai fratelli Pepe e Pancho Ragonese, trombettista e pianista nati in Argentina ma milanesi d’adozione, insieme al contrabbassista Ares Tavolazzi e al batterista Alfredo Golino, sarà in concerto presso La Piazzetta di Recoaro Terme per presentare il suo primo lavoro discografico dal titolo “-ismo”.

Otto brani originali di jazz firmati dai fratelli Ragonese – sette strumentali più una ballad che strizza l’occhio alla canzone d’autore italiana – che si muovono tra lirismo melodico e impatto ritmico, tra sonorità acustiche ed elettriche, in bilico fra tradizione e modernità.

“È un album – raccontano i fratelli Ragonese – di dediche a persone per noi importanti e di racconti della nostra vita, che con freschezza ed energia si snodano in un viaggio di suggestioni a volte classicamente jazz, altre volte più trasversali ed eteree, a tratti groovie. Il titolo stesso, -ismo, che si presta a infiniti accostamenti e interpretazioni, rappresenta scherzosamente la nostra voglia di valicare i confini di generi ed etichette, alla ricerca di uno stile in continuo movimento”. Lo spettacolo di Recoaro Terme, in Via Roma 54, inizierà alle 21.30.