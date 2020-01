Gli archi del Pedrollo ai “Sabati musicali”

Vicenza – E’ in programma domani, 18 gennaio, il secondo appuntamento del 2020 con “I sabati musicali”, rassegna cameristica che il conservatorio di musica Arrigo Pedrollo di Vicenza organizza in collaborazione con la biblioteca civica Bertoliana, a Palazzo Cordellina, in contra’ Riale.

Il concerto di domani, dal titolo “Il ’900 sulle tracce di Bach”, inizierà alle 17 e vedrà impegnato il dipartimento di Strumenti ad arco dell’istituto berico. Il programma dell’evento è stato preparato con lo scopo di mettere in evidenza la lezione del genio tedesco nell’opera di compositori posteriori di due secoli.

Sono previste tre esibizioni soliste, al violino, al violoncello e alla viola, e una per violino e pianoforte, rispettivamente su musiche di Prokofiev, Bach, Hindemith e Grieg.

“I sabati musicali” sono appuntamenti pomeridiani ad ingresso libero, fino ad esaurimento dei posti disponibili rivolti non solo agli appassionati di musica, ma ad un pubblico trasversale per età ed interessi.

Pubblico che, grazie a questa rassegna, ha l’occasione di assistere a performance artistiche di qualità in un contesto esclusivo e di apprezzare il lavoro che ogni giorno si svolge presso il conservatorio Pedrollo.