Frontale tra auto e furgone. Un ferito

Barbarano Mossano – Incidente stradale con un ferito oggi, mercoledì 15 gennaio, verso l’ora di pranzo, in via Odorico, nel comune di Barbarano Mossano. Ad entrare in collisione, in un frontale, sono stati due mezzi: una automobile Fiat Punto, guidata da un uomo di 54 anni del posto, rimasto ferito, ed un furgoncino.

Quando, verso le 12, i vigili del fuoco di Lonigo hanno raggiunto il luogo dell’incidente, hanno subito messo in sicurezza i mezzi coinvolti. Il ferito rimasto incastrato nell’abitacolo dell’utilitaria, era già stato assistito da un vigile del fuoco che abita poco lontano.

L’operatore ha infatti prestato i primi soccorsi al ferito ed ha poi collaborato con il personale sanitario del Suem, nel frattempo intervenuto. Il 54enne è stato quindi stabilizzato sul posto e poi accompagnato all’ospedale.

Illeso, invece, l’autista del piccolo veicolo commerciale. In via Odorico è arrivata anche una pattuglia della polizia locale, che si è occupata del rilevamento dei sinistri dell’incidente stradale e della regolazione del traffico.