Fondo di solidarietà, più soldi ai comuni vicentini

Vicenza – Tira un sospiro di sollievo il presidente della Provincia e sindaco di Vicenza Francesco Rucco: la riduzione del fondo di solidarietà ai comuni vicentini passa da sforbiciata a spuntatina e, se fino a ieri alle casse dei comuni berici mancava oltre un milione e mezzo di euro, oggi l’ammanco è di 232mila euro. E’ stato possibile grazie ad un gioco di squadra di tutti i sindaci vicentini, che sono trovati tutti a Palazzo Trissino, a Vicenza, lo scorso 9 gennaio, convocati proprio da Rucco, per poi ritrovarsi il giorno dopo anche in Prefettura e incontrare il sottosegretario all’Interno Achille Variati, mantenendosi sempre in contatto con Anci Veneto e Nazionale.

Una strategia vincente, visto che proprio ieri la Conferenza Stato-Città ha implementato il fondo con ulteriori cento milioni di euro da mettere a disposizione dei comuni che avevano subito i maggiori tagli e con un’attenzione particolare ai piccoli comuni.

“E’ il giusto riconoscimento alle nostre amministrazioni – commenta Rucco – abbiamo già dimostrato di saper governare bene, che significa niente sprechi e spese mirate. Con un taglio così importante alcuni comuni avrebbero avuto difficoltà a chiudere il bilancio. I sacrifici li facciamo quotidianamente e siamo in prima linea nel trasferire risorse ad uno Stato che vive anche e soprattutto grazie alle tasse che arrivano dai nostri cittadini e dalle nostre imprese. Giusta la solidarietà, ma giusto anche riconoscere e premiare chi è virtuoso come i nostri comuni, che sanno davvero tradurre i fondi a disposizione in servizi per la comunità. Penalizzare noi significa mettere a rischio la crescita del paese. Al contrario, permetterci di investire nel nostro territorio porta ricchezza a tutta la nazione.”