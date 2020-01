Finisce con l’auto in una scarpata. Ferito

Thiene – Incidente stradale quest’oggi, un po’ prima delle 14, a Thiene. Un uomo di 78 anni, del posto, era alla guida di una autovettura Suzuki, percorrendo la variante Nsa 384, proveniente da Schio e diretto verso Thiene, quando, giunto, per cause in corso di accertamento, ha perdeva il controllo del mezzo uscendo di strada.

La vettura ha abbattuto un segnale stradale verticale ed un albero piantumato sulla destra, per poi finire la corsa addosso alla spalla in calcestruzzo del soprapasso, rimanendo in bilico sulla scarpata, al limite del ribaltamento. I soccorritori del Suem 118, giunti rapidamente sul posto, hanno trasportato il ferito in ospedale, a Santorso, in codice giallo.

L’auto ha riportava danni gravissimi, ma il buon funzionamento dei dispositivi di sicurezza, in particolare gli airbag frontali e laterali, ha evitava più gravi conseguenze al conducente. I rilievi dell’incidente e la e regolazione traffico stradale sono stati effettuati dalla polizia locale Nordest vicentino.