Esserci sempre, Polfer vicina al cittadino

Vicenza – Intervento ieri per gli uomini della polizia ferroviaria di Vicenza. Il personale della Polfer era stato allertato dai carabinieri di Cittadella, che segnalavano che su un treno regionale in arrivo presso lo scalo ferroviario vicentino c’era un uomo che stava controllando a distanza il proprio figlio trentenne, affetto da disturbi psichici ed in cura presso una struttura sanitaria. Sembra fosse in preda ad una crisi nervosa, era salito sul treno ed il padre temeva che fare qualche gesto sconsiderato.

Gli operatori della Polfer di Vicenza sono riusciti ad intercettare l’uomo, che indicato agli agenti il posto sul quale era seduto il proprio figlio. Con cautela, gli agenti si sono avvicinati ed hanno iniziato a parlare con lui, e lo hanno convinto a scendere dal treno ed a seguirli negli uffici di polizia.

Qui sono riusciti a far “sfogare” il giovane, che era in un profondo stato confusionale e che ha ammesso di non far ricorso da qualche giorno alle cure mediche prescrittegli. Solo dopo diverso tempo gli agenti sono riusciti a convincere il ragazzo a farsi ricoverare presso il reparto di psichiatria dell’ospedale di Vicenza, con gran sollievo per il genitore.