Escursionista scomparso a Valli del Pasubio

Valli del Pasubio – Dal primo pomeriggio di oggi, domenica 26 gennaio, i vigili del fuoco sono impegnati a Valli del Pasubio per la ricerca di un escursionista di cui non si hanno più notizie da ieri. L’uomo un 42 enne di Montecchio Maggiore è uscito di casa nella giornata di sabato e non vi ha più fatto rientro. Questa mattina la denuncia di scomparsa è stata fatta dai familiari ai carabinieri.

L’auto dell’uomo è stata rinvenuta nel parcheggio del rifugio Balasso, ma di lui nessuna traccia. I vigili del fuoco intervenuti con il personale di Schio e Vicenza con l’UCL (unità di comando locale) dove stanno operando gli operatori TAS (topografia applicata al soccorso), che coordinano le ricerche anche con l’impiego dei nuclei cinofili arrivati dai comandi di Padova e Venezia. Alle ricerche stanno partecipando anche squadre del soccorso alpino.