Domenica mattina con “Pillole di classica”

Vicenza – Una nuova proposta per godersi la città, la domenica mattina, e regalarsi un momento di bellezza in totale relax. E’ “Pillole di classica”, appuntamento con la musica a Vicenza, al Teatro San Marco, idealmente il punto di arrivo di una passeggiata in centro. Una volta al mese, la domenica alle 11, il teatro ospiterà un concerto di musica da camera, con ensemble e programmi sempre diversi. Una breve guida all’ascolto, presentata dagli stessi interpreti, ne renderà più godibile la fruizione. Dopo lo spettacolo, la mattinata si concluderà con un aperitivo assieme agli artisti. I concerti sono con ingresso a pagamento (biglietto intero 10 euro, ragazzi fino a 25 anni 5 euro) ed è possibile sottoscrivere un abbonamento.

La rassegna si apre domenica 16 febbraio, con il concerto “Suite en trio”, un programma di composizioni per flauto, violino e pianoforte, in omaggio ai musicisti europei della prima metà del ‘900. L’idea nasce da Elena Rossi (pianista e clavicembalista) e Claudia Burlenghi (flautista e cantante), e dall’incontro con Manuel Bendoni, responsabile delle proposte culturali del teatro. “Vogliamo offrire un modo nuovo di iniziare la giornata della domenica – spiegano gli organizzatori – in un orario comodo per tutti, creando l’occasione per incontrarsi e condividere della buona musica dal vivo. Recenti studi hanno dimostrato che ascoltare settantotto minuti di musica classica al giorno migliora la qualità della vita”.

Dopo il debutto, la prima stagione di “Pillole di classica” continuerà domenica 8 marzo dedicando alla Giornata della donna il concerto “Barocco in rosa” (per flauto, violoncello e cembalo); domenica 19 aprile toccherà alle “Impressioni sonore”, protagonista la musica francese di Ravel, Fauré e Debussy suonata al pianoforte a quattro mani; domenica 10 maggio “L’amico geniale” (flauto, violoncello, pianoforte) farà apprezzare la figura di Mendelssohn, l’enfant prodige che riportò alla luce i capolavori di Bach.