Cornedo, si interviene sulla rete del gas

Cornedo Vicentino – A partire da oggi, lunedì 27 gennaio, e fino a martedì 31 marzo, il tratto di via Garibaldi, compreso tra viale Trieste e via Monte Pasubio e Monte Cengio, a Cornedo, sarà oggetto di lavori, con la conseguente modifica della viabilità.

“L’interruzione – ha spiegato l’assessore ai lavori pubblici del Comune di Cornedo, Angelo Frigo, – è dovuta alla necessità di operare la sostituzione della rete gas esistente con la posa di una nuova e la realizzazione dei relativi allacci. Per permettere a 2i Rete Gas di operare in sicurezza è stata concessa la chiusura del tratto di strada, alternando comunque i lavori nei due rami che sfociano verso la ex strada statale, in modo da garantire sempre la possibilità del transito veicolare lungo la parte di via Garibaldi non interessata dai lavori”.

“Inoltre – conclude l’assessore -, abbiamo raccomandato alla ditta esecutrice di avvisare i residenti e prendere accordi in modo da regolare l’accesso alle loro proprietà. Ci rendiamo conto che ci saranno dei disagi, inevitabili viste le caratteristiche del lavoro. Ci scusiamo con i cittadini sin d’ora”.