Cartello nazista, la condanna di Rucco

Vicenza – Il sindaco di Vicenza e presidente della Provincia, Francesco Rucco, interviene sui fatti di oggi, di Torrebelvicino, dove su una bacheca del Partito Democratico è stato appiccicato un manifesto artigianale con scritte filo naziste, nel quale si auspicava la riapertura dei forni crematori , proprio nella Giornata della memoria.

“Condanno fermamente – scrive Rucco – e stigmatizzo questo gesto scellerato compiuto da qualche ignorante che non ha trovato di meglio che scrivere queste idiozie. Purtroppo quanto accaduto a Torrebelvicino non fa altro che confermare come sia fondamentale continuare l’importante azione di sensibilizzazione che stiamo portando avanti con forza sull’olocausto del popolo ebreo e sulle nefaste conseguenze provocate da tutti i totalitarismi”.