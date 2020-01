Blitz della Guardia di Finanza nel centro massaggi

Vicenza – La Guardia di Finanza di Vicenza ha compiuto un blitz in un centro massaggi orientali. L’operazione si è conclusa con il sequestro dei locali che ospitano l’attività e con la denuncia di due donne di nazionalità cinese, accusate di favoreggiamento della prostituzione. Sequestrati anche i telefoni usati dalle due signore, così da monitorare il flusso di prenotazioni delle prestazioni erogate dal centro benessere.

I finanzieri hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo, emesso dal giudice per le indagini preliminari, che aveva per oggetto i locali in uso ad una ditta. “Ditta – si legge in una nota della Guardia di Finanza – formalmente esercente l’attività di centro massaggi ma, di fatto, costituita al fine di favorire la prostituzione delle persone impiegate. Contestualmente, su disposizione del pubblico ministero, i militari hanno eseguito la perquisizione dei locali e delle persone presenti al momento del loro”.

Questa operazione è stata pianificata in seguito ad una accurata attività di indagine, avviata d’iniziativa dai Finanzieri di Vicenza. Gli uomini delle Fiamme Gialle hanno monitorato per diverso tempo le frequentazioni del locale e le pubblicazioni dei gestori su varie piattaforme di annunci on-line. Una volta informata, l’Autorità Giudiziaria, “condividendo e ravvisando la fondatezza degli elementi investigativi acquisiti dai militari operanti, ha emesso un decreto di sequestro dei locali in uso alla ditta individuale”.

“Le ipotesi investigative formulate dai finanzieri sono state confermate ulteriormente al momento dell’accesso nel centro massaggi: è stata infatti registrata la presenza di altri elementi di prova (come ad esempio guanti in lattice, gel lubrificanti per uso intimo…), nonché di un cliente fruitore di prestazioni erotiche da parte di una dipendente”.