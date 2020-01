BET London iGaming Expo 2020, tutti gli eventi che non devi perdere

Mancano poco più di due mesi dal suo inizio ufficiale, ma della conference BET London iGaming Expo 2020 continua a parlarsi in maniera sempre più insistente, complici le ufficialità di alcune notizie che hanno fatto evidentemente piacere a tutti gli appassionati e a tutti gli addetti del settore. Non ultima, e sicuramente non trascurabile, segnala il portale specializzato machineslotonline.it, la presenza di John Lefebvre, uno degli speaker più attesi, soprattutto dopo la lunga assenza dai palcoscenici pubblici.

Organizzata presso la sede dell’Old Billingsgate, dal 7 al 9 aprile, la BET London iGaming Expo 2020 è una opportunità da non perdere per tutti coloro i quali desiderano saperne di più su come si sta evolvendo l’iGaming, cogliendo l’occasione per vivere una tre-giorni di sicuro interesse nella quale poter allacciare nuovi rapporti e fare nuove conoscenze.

BET London iGaming Expo 2020, un mare di opportunità

Oltre agli appuntamenti più formali, suddivisi in quattro gruppi:

casi reali,

insidie legislative,

futuro del gambling,

ultime informazioni utili dal Software Development World

la conference sarà anche il giusto momento per poter cercare di vivere questo ambiente con la massima serenità e divertimento, all’interno di un’atmosfera piacevole e rilassata, nella quale non sarà certamente difficile trovare nuovi partner potenziali, soci, clienti e collaboratori con i quali costruire un nuovo percorso.

I numeri che sono stati ufficializzati dagli organizzatori, d’altronde, parlano chiaro: saranno presenti oltre 30 speaker di fama internazionale, decine di società leader nel proprio mercato, circa 2.500 esperti e i rappresentanti di tutte le principali compagnie del mondo dell’iGaming.

Le conferenze in programma

Evidentemente, il centro dell’appuntamento londinese non potranno che essere le 12 ore di conferenze già programmate, che finiranno con il coinvolgere 30 speaker provenienti da ogni parte del mondo, e che finiranno con il riguardare tutti i più importanti segmenti di mercato.

I presenti a questo imperdibile evento potranno pertanto comprendere in prima persona in che modo si sta evolvendo il mercato dell’iGaming, quali sono le principali insidie, come potersi rendere protagonisti in questo contesto, e in che modo le nuove tecnologie, come la blockchain, la realtà aumentata e virtuale, o ancora lo sviluppo di applicazioni di intelligenza artificiale, potranno apportare nuovi valori aggiunti.

Una data da segnare in calendario: 7 aprile 2020

Giunti a questo punto del nostro focus su questo tema, non possiamo che invitare tutti coloro i quali volessero sapere di più sulla BET London iGaming Expo 2020 a consultare il sito web ufficiale della manifestazione, dove saranno consultabili le modalità per poter acquistare i ticket e l’elenco delle iniziative attualmente in programma (altre potrebbero aggiungersene nei giorni precedenti l’avvio della conference).

Insomma, siamo davanti a un vero e proprio imperdibile punto di incontro per tutti coloro i quali si professano appassionati di iGaming, e che desiderano aggiornarsi sull’evoluzione del settore, allacciare nuovi contatti, divertirsi per qualche giorno nel proprio mondo preferito e cercare di anticipare in che modo il gambling, il betting e le altre forme di business legate all’entertainment si caratterizzeranno nel prossimo futuro.