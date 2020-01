Basket, un’altra sfida francese per il Beretta Schio

Schio – Ancora un impegno in Francia per il Beretta Famila Schio. Dopo la trasferta (con sconfitta) a Lione della scorsa settimana, domani, mercoledì 22 gennaio, le arancioni saranno di scena sul parquet del palazzetto dello sport di Lattes per la sfida contro il Blma Montpellier.

L’appuntamento con questa partita, inserita nella undicesima giornata di regular season di Eurolega, è per le 20. Sarà possibile seguire il match, in diretta streaming, sul canale Youtube della Fiba, a questo link diretto.

Coach Pierre Vincent ed il suo staff sono al lavoro da giorni per preparare al meglio la contesa. Rispetto alla gara di andata, che si concluse con la vittoria delle scledensi al PalaRomare, le Gazzelle biancoblù si sono affermate come seconda forza del girone e di recente la società francese ha registrato l’arrivo di una nuova pedina a disposizione di Thibaut Petit. Si tratta della playmaker americana Sheylani “Shey” Peddy, autrice di 14 punti di media nelle due gare fino ad ora disputate.

“E’ stato importante tornare subito alla vittoria – ha commentato Leonor Rodriguez riferendosi al successo interno di domenica, contro Torino -. L’importante era reagire dopo la sconfitta di Lione e con le piemontesi è stato un buon test. Sono qui per fare ciò che mi viene chiesto da coach e squadra”.

“La partita contro Montpellier è molto importante. Giochiamo a casa loro e sarà durissima, come sempre del resto in Eurolega. Sarà fondamentale rimanere concentrate per quaranta minuti, qualsiasi cosa accada all’inizio o durante la gara. Vogliamo continuare a sognare”.