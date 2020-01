Basket, Schio cade a Ragusa e perde pure il primato

Ragusa – E’ la Passalacqua Ragusa ad aggiudicarsi, con il punteggio di 74-67, il big match della terza giornata di ritorno contro il Famila Wuber Schio. La partita, giocata stasera, alle 20.30, al PalaMinardi, è stata spigolosa e caratterizzata da strappi ora dell’una ora dell’altra squadra.

Nell’ultimo decisivo periodo, dopo l’ottimo 10-0 messo a referto, le arancioni hanno subito la replica delle biancoverdi (11-0), che una volta balzate in testa non hanno più mollato. I due punti conquistati dalle ragazze di coach Gianni Recupido valgono anche il primo posto in classifica.

E’ Sabrina Cinili, una delle tante ex della partita, a dare il via alle danze, 0-2. Hamby e Consolini consegnano il +3 a Ragusa, 5-2 e poi due affondi di Dotto ribaltano il risultato, 5-7. La gara è scoppiettante e dal nuovo +2 per le scledensi (7-9), le Aquile spiegano le ali e costruiscono un break di 7-0 che le riporta in testa, 14-9. Le arancioni bloccano la corsa delle iblee e le acciuffano sul 15 pari. Quattro punti di Hamby e due a testa per Rodriguez e Battisodo mandano in archivio il quarto sul 19-19.

L’avvio del secondo parziale è segnato dall’equilibrio (21-21, 23-23). Poi Schio costruisce un mini break che vale il +3, 23-26, ma Hamby, Consolini e Romeo vanno a bersaglio e capovolgono il risultato, 33-26. La Passalacqua, poi, trattiene il pallino del gioco fino alla sirena di metà partita, 37-31.

Alla ripresa delle ostilità dopo i quindici minuti di intervallo, il Famila recupera terreno. Dal -6 del ventesimo, risale fino al -2, 41-39, ma poi Hamby e Romeo riallungano, 47-39. Il clima si fa incandescente, tanto che coach Pierre Vincent viene espulso. La tripla di Cinili (47-42) è ossigeno puro per le sledensi, che in questi frangenti stanno subendo l’aggressività delle avversarie. Alla conclusione della numero 6 arancione seguono i canestri di Harmon e Gruda e il Famila risale a -1, 49-48. L’aggancio, però, non si concretizza. Consolini scrive a referto 10 punti consecutivi e le siciliane ristabiliscono le distanze, 59-52.

Schio approccia con intraprendenza il quarto di chiusura. Due triple (Keys e Rodriguez) e due piazzati (Gruda e ancora Keys) sanciscono il vantaggio delle ospiti, 59-62. Le iblee rispondono a questo 10-0 con un controbreak di 11-0 che le proietta di nuovo in testa, 70-62. Una ispirata Cinili griffa il -5, 70-65 a poco meno di 4 minuti dalla fine del match. Errori ed infrazioni, però, si susseguono in queste ultime fasi della partita e Ragusa può festeggiare il successo (74-67) e il primo posto in classifica.

Ragusa: Tagliamento, Romeo 15, Consolini 16, Gatti L. ne, Baglieri ne, Stroscio ne, Soli, Nicolodi, Walker 14, Hamby 27, Gatti 2, Ibekwe ne

Schio: Keys 5, Rodriguez 7, Cinili 12, Gruda 13, Chagas ne, Fassina ne, Andrè 5, Dotto 11, Battisodo 4, Carollo ne, Harmon 10

Ilaria Martini