Vicenza – Nuovo cambio di guida tecnica per la Velcofin InterLocks Vicenza. La società biancorossa ha infatti comunicato di aver interrotto consensualmente il rapporto sportivo con l’allenatore Aldo Corno, subentrato al tecnico Carmelo Gorgone a fine novembre.

La conduzione sportiva della prima squadra è stata affidata a Claudio Rebellato, che, pur conscio delle difficoltà attuali (ad oggi il team berico occupa infatti la penultima posizione nella classifica della serie A2 di basket femminile, con 14 sconfitte ed una sola vittoria al suo attivo), ha accettato con entusiasmo.

“Rebellato – si legge in una nota diramata in proposito – , nato a Cittadella, dove si è formato prima come giocatore poi come allenatore, abita stabilmente a Vicenza da 24 anni. Ha acquisito la prima tessera di allenatore nel 1976 ed è allenatore nazionale dal 1988. Si è quasi esclusivamente occupato del settore maschile operando sia nel settore giovanile sia nelle prime squadre”.

“Due le esperienze nelle giovanili femminili: a Schio e a San Martino di Lupari, in provincia di Padova. Virtus Padova, Ferrara, San Bonifacio, Bassano Limena e Montebelluna sono le tappe principali del suo percorso da head coach. La società esprime al nuovo coach massima fiducia al fine di superare questo momento difficile”.

“La società esprime tutta la sua stima e i ringraziamenti più sentiti ad Aldo Corno, che ha sempre dimostrato fin dagli anni 80 un attaccamento alla società stessa encomiabile e degno di profonda ammirazione. Gli augura tutto il bene possibile per il suo futuro, sapendo che in lui avrà sempre il suo primo tifoso”.