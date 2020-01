Basket, il Famila Schio fa visita alle francesi di Lione

Schio – Direzione Lione per il Beretta Famila Schio. Domani, giovedì 16 gennaio, le arancioni saranno infatti impegnate, sul parquet della palestra Mado Bonnet, per la sfida contro le padrone di casa dell’Ldlc Asvel Fèminin Lyon, in programma per la decima giornata di Eurolega.

Sarà possibile seguire questo match in diretta streaming, (la palla a due fissata per le 20), sul canale Youtube della Fiba, a questo link diretto.

Le Leonesse francesi guidate da coach Valery Demory (sconfitte all’andata con il punteggio di 69-59), sono quarte nella classifica del girone B, con 13 punti. Due in meno delle arancioni, seconde a quota 16, che attraversando un ottimo momento di forma. I periodi immediatamente pre e post feste di Natale hanno infatti portato in dote vittorie molto importanti.

Spiccano, in Eurolega, i successi a Gdynia ed in casa con Kursk e, nel campionato nazionale, le scledensi hanno fin qui compiuto un ottimo percorso (ultima, ed unica, battuta d’arresto a fine ottobre con Ragusa).

Il girone B della massima competizione europea per club di basket femminile, rimane molto equilibrato, anche se nelle ultime due giornate le prime quattro in graduatoria (Fenerbahce, Montpellier, Schio e Lione) hanno vinto entrambe le partite, mentre le altre quattro (Kursk, Sopron, Girona e Gdynia) hanno incassato solo sconfitte. Insomma apparentemente qualche equilibrio potrebbe essersi spezzato, ma l’incertezza rimane tanta in un girone dove il fattore campo la fa da padrone.

“A Lione – ha commentato la playmaker arancione Valeria Battisodo – sarà una partita davvero tosta. E’ sempre dura battere le francesi in casa loro, noi abbiamo gestito bene il periodo di vacanze e i risultati ne sono la testimonianza. La chiave sarà ancora una volta la difesa. Non ci siamo poste nessun tipo di asticella, stiamo facendo bene, giochiamo partita dopo partita”.