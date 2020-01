Schio – Dopo la sconfitta incassata a Ragusa, per il Famila Schio è tempo di voltare pagina e concentrare i propri sforzi sul prossimo obiettivo. E’ infatti già tempo di Eurolega e, per la dodicesima giornata di regular season, le scledensi ospiteranno la capolista il Fenerbahce Oznur Kablo di Istanbul.

L’appuntamento con questo interessante match è per domani, martedì 28 gennaio, al PalaRomare, con inizio alle 20.30. A questo link sarà possibile seguire la gara in diretta streaming.

All’andata, sul parquet del Metro Energy Sports Hall la vittoria delle gialloblù allenate da Víctor Lapeña fu netta ma il Beretta non ha paura e cercherà l’impresa. Sarà senza dubbio una missione complicata, ma la bella prestazione di mercoledì scorso in Francia ha lanciato a mille l’entusiasmo di squadra ed ambiente.

Le turche arrivano a Schio da prime nel girone B (20 punti conquistati, con 9 vittorie e 2 sconfitte), già qualificate ai quarti di finale e sono reduci da un turno di riposo nel loro campionato nazionale. Quella di domani, invece, sarà la terza gara in sei giorni per Schio, tra torneo italiano ed Eurolega, con due trasferte.

Nel roster turco spiccano Alina Iagupova, miglior realizzatrice della competizione con 20,9 punti di media a partita, la ex arancione Cecilia Zandalasini e il centro Elizabeth Williams.

“A Montpellier abbiamo trovato il nostro ritmo e Ragusa si conferma rivale numero uno – ha riassunto Jasmine Keys facendo il punto della situazione -. Non nascondo che il calendario non ci ha aiutato, abbiamo accumulato stanchezza mentale e fisica tra Montpellier e viaggio, ma non ci nascondiamo, a Ragusa non abbiamo fatto una buona gara: troppe seconde chance concesse, loro son in questo momento le nostre contender”.

“La gara con Fenerbahce sarà durissima: non dobbiamo provare a strafare, partiamo dalle cose semplici ma fondamentali come non concedere canestri facili ed allo stesso tempo usare la testa in attacco. Le loro qualità le conosciamo, ma ce la possiamo giocare dando vita ad un gran bel match”.

Di seguito il programma completo della 12esima giornata del gruppo B:

Dynamo Kursk – Spar Citylift Girona

Arka Gdynia – Sopron Basket

Ldlc Asvel Feminin – Blma

Schio – Fenerbahce

Classifica: Fenerbahce 20, Schio e Blma 18, Sopron Basket e Ldlc Asvel Feminin 16, Spar Citylift Girona e Dynamo Kursk 15, Arka Gdynia 14