Autonomia, M5S: “Niente sconti!”

Dai consiglieri regionali veneti del Movimento 5 Stelle, riceviamo e pubblichiamo…

*****

Venezia – Questo è il governo che porterà l’autonomia al Veneto. Sicuramente si fa. Siamo 5 Stelle e siamo veneti. Non possiamo che accogliere con soddisfazione l’accelerazione imposta da questo governo al processo di attribuzione dell’autonomia regionale, come dichiarato dal ministro per i rapporti col Parlamento Federico D’Incà. Noi del movimento veneto, lo diciamo da ormai cinque anni e continueremo a dirlo: i veneti hanno diritto all’autonomia. Un’autonomia che veda premiati i territorio virtuosi e che agevoli lo sviluppo.

Ma averla e in fretta significa non farne strumento di propaganda politica , non alzare continuamente la posta, per far saltare tutto a dare la responsabilità ad altri, come il nostro governatore pare invece voler fare. Questo puo’ essere il governo dell’autonomia. Vogliamo che sia cosi’. Lo vogliamo da veneti.

E’ un tema importantissimo, ha ribadito alla Fieragricola di Verona il nostro Ministro, lo abbiamo scritto nel programma iniziale e lo porteremo a termine. Noi vigileremo, in modo che lo sia davvero e che nessuno ponga ostacoli di pura speculazione. In questo senso, Zaia è avvisato.

I consiglieri regionali M5S Veneto