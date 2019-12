Vicenza – Torna il Presepe vivente itinerante, a Vicenza, sabato 14 dicembre. L’iniziativa è dell’Unità pastorale del centro storico, in collaborazione con l’assessorato al turismo del Comune di Vicenza, l’associazione Aca La Rua, Confcommercio Vicenza, Vvisa. Il ritrovo è previsto alle 17, alla chiesa dei Servi. Il racconto dell’annunciazione sarà a cura di Carlo Presotto. Il canto sarà animato da I Ritornelli, coro di voci bianche dell’Istituto diocesano di musica sacra e liturgica di Vicenza. Alle 17.30 partirà il corteo dei figuranti percorrendo contra’ Santa Barbara, corso Palladio, piazza Castello, contra’ Vescovado per poi proseguire in via Cesare Battisti, corso Palladio e contra’ del Monte.

Alle 18 il corteo arriverà in piazza dei Signori dove, nella Loggia della chiesa di San Vincenzo, si potrà assistere alla rappresentazione della Natività con canti e preghiere. “Il presepe – ha ricordato l’assessore al turismo del Comune di Vicenza, Silvio Giovine, – rappresenta uno dei simboli della nostra tradizione e della nostra cultura, della nostra identità. La nascita di Gesù verrà rivissuta attraverso la sacra rappresentazione di un momento altamente simbolico”.

“E’ con grande rispetto che noi commercianti ci accostiamo a questa iniziativa – ha sottolineato, da parte sua, Sonia Scussolin, consigliere della Sezione 1 centro storico di Confcommercio -. L’atmosfera e le suggestioni di un presepe vivente ed itinerante ci riportano, infatti, al senso profondo dei giorni che stiamo vivendo e al messaggio universale del Natale. Come operatori del commercio e dei pubblici esercizi contribuiamo certamente a rendere il periodo natalizio una bella occasione per dare e ricevere gioia e per condividere il piacere di stare assieme, e in questo senso ci pareva importante sostenere chi promuove e tramanda un segno semplice e mirabile, come lo ha definito Papa Francesco, come il presepe”.