Vicenza, rapinatore arrestato

Vicenza – I carabinieri della sezione Radiomobile di Vicenza hanno arrestato, nel pomeriggio di ieri, un uomo di 32 anni, Saber Achir, nato in Tunisia e in Italia senza fissa dimora. Le indagini condotte dai militari dell’Arma hanno permesso di identificare l’arrestato quale autore di una rapina avvenuta il 18 ottobre scorso, ai danni di E.A.R., che fu anche percosso al volto e colpito alla schiena con una bottiglia in vetro.

Il ladro poi si era appropriato del portafogli della vittima, nel quale c’erano 200 euro in contanti. Il tunisino, dopo le formalità di rito è stato accompagnato nel carcere di Vicenza.