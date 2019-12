Vicenza – A Vicenza durante il periodo natalizio è sospeso il blocco del traffico dei mezzi più inquinanti in centro storico e nei quartieri di Laghetto, San Pio X, San Bortolo, Quartiere Italia, San Francesco, Sant’Andrea, San Lazzaro, Santa Bertilla, Villaggio del Sole, Santi Felice e Fortunato e parte dei quartieri della Stanga (lato San Pio X) e di Saviabona.

Il divieto di circolazione per i veicoli a benzina Euro 0, 1 e diesel Euro 0, 1, 2, 3 e i motoveicoli e ciclomotori a 2 tempi non catalizzati, è infatti sospeso da lunedì 16 dicembre fino a martedì 7 gennaio 2020. Riprenderà mercoledì 8 gennaio, per proseguire fino al 31 marzo.

L’amministrazione ricorda che per essere sempre aggiornanti sul livello d’inquinamento in vigore (verde, arancione o rosso) a Vicenza, i cittadini possono utilizzare il servizio @AllertaPM10Vicenza attivato da Arpav su Telegram: ogni lunedì e giovedì, fino al 31 marzo, gli iscritti riceveranno un messaggio con l’indicazione del livello di allerta.

Tornando alle misure anti inquinamento, rimangono valide anche durante le festività natalizie, le disposizioni sul riscaldamento domestico e non. In dettaglio, nelle abitazioni, uffici, edifici per attività ricreative, sportive e commerciali (esclusi ospedali, case di cura, di riabilitazione e di riposo) la temperatura non deve essere superiore a 19 gradi (tolleranza di 2 gradi); negli edifici per attività industriali e artigianali non deve superare i 17 gradi (tolleranza di 2 gradi).

In presenza di impianti alternativi, non si devono usare generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (come legna da ardere, cippato o pellet), con prestazioni inferiori alle 2 stelle.

Sarà inoltre vietato utilizzare impianti inferiori alle 3 e alle 4 stelle nel caso scattino i livelli di criticità rispettivamente arancione o rosso, ovvero dopo 4 giorni o 10 giorni consecutivi di sforamento del livello di 50 microgrammi di pm10 per metro cubo d’aria. È sempre vietato, inoltre, bruciare ramaglie all’aperto nei centri abitati; fino al 28 febbraio 2020 il divieto è esteso a tutto il territorio comunale.

Tutte le informazioni sono disponibili a questa pagina del sito del Comune di Vicenza e sui social istituzionali con l’hastag #NoSmog (facebook @cittadivicenza, twitter @CittadiVicenza, instagram “comunedivicenza”), anche attraverso infografiche.

Per ulteriori chiarimenti è possibile contattare il servizio Ambiente, energia, territorio (0444221580), l’ufficio Relazioni con il pubblico (0444221360), il Comando di polizia locale (0444545311). Una segreteria telefonica con informazioni aggiornate è attiva 24 ore su 24 telefonando al numero 0444222324.