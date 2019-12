Vicenza – Musei aperti durante le festività, a Vicenza. La chiusura è prevista solamente a Natale, il 25 dicembre, e a Capodanno, il primo gennaio 2020. Inoltre rimarranno chiusi il lunedì, come consuetudine. Aperto, invece lunedì 6 gennaio, giorno dell’Epifania.

Si potrà quindi cogliere l’opportunità per visitare Palazzo Chiericati, il Teatro Olimpico, il museo naturalistico archeologico e la chiesa di Santa Corona, aperti dalle 9 alle 17 (dal martedì alla domenica, ultimo ingresso alle 16.30). Il Museo del Risorgimento e della Resistenza sarà aperto dalle 9 alle 13 (dal martedì alla domenica, ultima entrata 12.30) e dalle 14.15 alle 17 (ultima entrata 16.30).

Domenica 5 gennaio, inoltre, torna la consueta iniziativa che prevede l’ingresso gratuito per residenti di città e provincia (con esibizione di un documento che attesti la residenza), al museo civico di Palazzo Chiericati e al museo naturalistico archeologico. Al museo del Risorgimento e della Resistenza l’ingresso è sempre gratuito.

Per domenica 5, il Museo naturalistico archeologico propone, dalle 15 alle 16.30, un laboratorio per ragazzi dai 6 ai 12 anni dal titolo “Detective al museo: missione befana!”. Aiutati da indizi e rompi capo, i partecipanti osserveranno i reperti della sezione naturalistica ed archeologica, percorrendo le sale, per scoprire che fine ha fatto la Befana, in una speciale caccia al reperto.

L’iniziativa è a cura di Scatola Cultura e la quota di partecipazione è fissata in 5 euro a ragazzo. L’attività sarà attivata al raggiungimento di un numero minimo di iscrizioni (10 ragazzi) e per un massimo di 20. Iscrizione obbligatoria entro le 18 del giorno precedente l’evento. Info e prenotazioni 3491364173, scatolacultura@gmail.com.

La Basilica palladiana ospita la mostra “Ritratto di donna. Il sogno degli anni Venti e lo sguardo di Ubaldo Oppi”, aperta tutti i giorni dalle 10 alle 18. Il giorno di Natale e il primo gennaio, aprirà nel pomeriggio, dalle 14 alle 18. Per informazioni sui biglietti per i musei civici si può visitare questa pagina.