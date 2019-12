Vicenza e provincia oggi sotto la neve

Vicenza – Si è svegliato sotto la neve questa mattina, il vicentino, con tutto il territorio provinciale più o meno imbiancato fin dalle prime ore del giorno e i mezzi spargisale e spazzaneve in funzione sulle strade. A Vicenza, il piano antineve è scattato alle 6,35. Secondo quanto previsto, Aim Amcps, i cui uomini durante la notte hanno costantemente monitorato la situazione, ha attivato i primi cinque mezzi per lo spargimento del sale lungo la viabilità principale. Questa attività è andata ad aggiungersi alla salatura dei punti critici, come la salita di Monte Berico, ponti, cavalcavia e sottopassi, eseguita sia alle 22 di ieri sera, sia alle 4 di stamattina.

Successivamente sono stati attivati altri due mezzi per potenziare la salatura delle strade principali in ingresso e in uscita dalla città, e un terzo mezzo destinato a far fronte a segnalazioni specifiche. Operative anche squadre di Aim Ambiente per lo spargimento manuale del sale. Una trentina di uomini, in particolare, dalle 8 di stamane si è occupata di salare preventivamente gli ingressi delle scuole e dei principali uffici pubblici.

Per quanto riguarda la viabilità, anche nel periodo di punta corrispondente all’apertura delle scuole, la polizia locale non ha rilevato significative criticità fatto salvo un generale rallentamento del traffico. Il servizio Protezione civile comunale monitora l’evolversi del fenomeno che, secondo le previsione di Arpav, dovrebbe esaurirsi nel primo pomeriggio con accumuli minimi al suolo.