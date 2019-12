Vicenza e provincia in breve

Controlli antidroga nelle scuole –

Ieri, giovedì 19 dicembre, i carabinieri della Stazione di Vicenza, assieme ai loro colleghi del nucleo cinofili di Torreglia, hanno eseguito un controllo antidroga presso l’istituto professionale di stato Almerico da Schio, che ha dato esito negativo in merito al rinvenimento di sostanze stupefacenti o il possesso delle medesime da parte di qualche studente. L’iniziativa, che ha anche lo scopo di sensibilizzare gli studenti sugli effetti dannosi delle sostanza stupefacenti, riprenderà dopo le festività natalizie.

Concerto di Natale all’ospedale di Santorso

La musica come medicina dello spirito, per portare un po’ di allegria a chi durante le feste di Natale è in ospedale o ha un proprio caro ricoverato. Domenica 22 dicembre, a partire dalle 17, la hall d’ingresso dell’ospedale Alto Vicentino di Santorso ospiterà un concerto del coro Monte Venda. Per l’occasione sarà allestita anche un’area nella quale assistere da seduti allo spettacolo, che è organizzato in collaborazione con Arteven, associazione regionale per la promozione e la diffusione del teatro della cultura nelle comunità venete.

Vicenza, sportelli comunali aperti il 23 e 30 dicembre

Nelle settimane di Natale e di Capodanno gli sportelli comunali saranno aperti al pubblico nei pomeriggi di lunedì 23 e 30 dicembre, anziché di martedì 24 e 31 dicembre. Il 24 e il 31 dicembre i palazzi comunali chiuderanno alle 14.

Progetto Giovani di Vicenza chiuso per le festività

Il Progetto Giovani di Vicenza chiude per le festività natalizie. Le attività di Informagiovani, Polo Giovani B55, Centro Giovanile Tecchio e Centro Zona 3 verranno sospese dal 24 dicembre al 6 gennaio 2020, per riprendere con i consueti orari da martedì 7 gennaio.

Cercando il lavoro, sportello chiuso fino al 6 gennaio

Lo sportello Cercando il lavoro del Comune di Vicenza rimarrà chiuso al pubblico da martedì 24 dicembre a lunedì 6 gennaio compreso.