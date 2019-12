Vicenza e provincia in breve

Controlli dei carabinieri nel fine settimana –

Intensa attività di controllo e repressione dei reati, nell’ultimo fine settimana, da parte dei carabinieri. Un uomo di 35 anni, M.A., nato in Marocco ma domiciliato a Noventa Vicentina, irregolare sul territorio italiano, è stato denunciato per ingresso e soggiorno illegale nel nostro paese. Due giovani invece, P.M., 29enne, residente a Isola Vicentina, e B.Y., 22enne residente ad Orgiano, sono finiti nei guai perché guidavano in stato di ebbrezza alcolica. Altre tre ragazzi infine sono stati pizzicati con modiche quantità di stupefacenti, detenute per uso personale.

Non seguiva il programma di recupero. Arrestato

I carabinieri di Longare hanno dato esecuzione ad un ordine di provvisoria sospensione dell’affidamento in prova e di arresto, emesso dall’ufficio di sorveglianza del tribunale di Venezia, nei confronti di un 45enne di Verona, Nicola Concato, che era stato affidato in prova al servizio sociale ma non stava seguendo il previsto programma terapeutico. L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato accompagnato nel carcere di Vicenza.