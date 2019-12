Vicenza, c’è il bando per parchi e aree verdi

Vicenza – È stato pubblicato sul sito del Comune di Vicenza l’avviso per la manifestazione di interesse per l’affidamento dei servizi di apertura, chiusura, custodia, sorveglianza, pulizia e piccola manutenzione di alcuni parchi gioco e aree verdi della città nel periodo dall’1 aprile 2020 al 31 maggio 2021. Si tratta dei parchi gioco di via dell’Ippodromo, via Adenauer, via Rossini, via Cadamosto e via Mameli, Villa Tacchi e dell’area verde di via Europa.

L’appalto è riservato alle cooperative sociali di tipo B costituite ai sensi della legge 381/1991 le quali hanno tempo fino alle ore 12 di mercoledì 15 gennaio 2020 per manifestare il proprio interesse a partecipare alla procedura negoziata. Tutte le informazioni sul sito del Comune nella sezione Pubblicazioni online, Gare per servizi.