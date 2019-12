Una ciclabile da Montecchio a Vicenza

Vicenza – Dal centro di Vicenza a Montecchio Maggiore in bicicletta, attraverso Creazzo e in piena sicurezza. Il raggiungimento di questo ambizioso obiettivo sovracomunale passa per il raccordo tra le reti ciclabili di Vicenza e Creazzo, progetto cofinanziato dalla Provincia e dai due Comuni interessati. In occasione dell’approvazione del progetto definitivo del primo stralcio dell’opera, questa mattina, l’assessore alla mobilità del Comune di Vicenza Matteo Celebron, il sindaco di Creazzo, Carmela Maresca, e il suo vice, Stefano Giacomin, hanno effettuato un sopralluogo nell’area di raccordo, tra via Piazzon e strada Carpaneda.

“Diamo il via libera – ha detto Celebron – a un’arteria fondamentale per le bici, con un investimento di oltre 1,7 milioni di euro, grazie al contributo (800 mila euro) della Provincia e alle risorse dei due Comuni interessati dalla ciclabile, 600 mila euro di Vicenza e 350 mila euro di Creazzo. Si tratta di un intervento richiesto a gran voce, una sorta di autostrada delle bici in quanto la ciclabile costituirà un segmento fondamentale dell’Aida, l’Alta Italia da attraversare, il progetto promosso da Fiab Onlus per collegare le città del nord. I cittadini della zona ovest di Vicenza potranno arrivare in centro grazie a una pista inserita quasi totalemente nel verde”.