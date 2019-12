Tutto esaurito per il gospel al Teatro Comunale di Vicenza

Vicenza – Ha già fatto registrare il tutto esaurito il prossimo spettacolo fuori abbonamento del Teatro Comunale di Vicenza. I biglietti per “Gospel in Vicenza!”, in programma domenica 22 dicembre alle 17, saranno infatti disponibili solo in caso di rinuncia dei possessori.

Il concerto sarà proposto da Nate Brown & One Voice, uno dei gruppi gospel più apprezzati e seguiti negli Stati Uniti. Si tratta di una formazione diretta da Nate Brown e composta da due musicisti e da cinque cantanti selezionati dalla corale di venticinque elementi, la Nate Brown & Wilderness, ensemble che ha vinto molti premi in America.

“Il gruppo – sottolinea una nota di presentazione dell’evento – si è classificato al primo posto alla Pathmark Gospel Choir Competition e alla Kings Dominion Gospel Competition nel 2008; al primo posto nel 2010 e nel 2013 al Verizon How Sweet The Sound, Gospel Music Competition e al primo posto al Kellogg’s Gospel”.

“È stato inoltre scelto, più di dieci anni fa, dalla C-Jam Music Usa per realizzare una tournée in Europa e rappresentare al meglio questo genere artistico molto amato dal pubblico di tutte le età, in cui musica e canto si fondono in modo coinvolgente, ricco di emozioni e di trasporto”.

“Da allora, le esibizioni del Nate Brown & One Voice sono diventate un appuntamento fisso sui palcoscenici italiani: a Roma all’Auditorium Parco della Musica, a Milano sul palco del Blue Note a Como, dove tornano tutti gli anni, ad Ancona, Fano, in Emilia Romagna e in Puglia, per citare i più conosciuti. Per l’ensemble il direttore Nate Brown crea arrangiamenti sempre più raffinati che riproducono l’effetto del grande coro”.