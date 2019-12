Torna la pista di pattinaggio nel cuore di Vicenza

Vicenza – Dal 7 dicembre ritorna, a Vicenza, la pista di pattinaggio sul ghiaccio, la Christmas on ice, nella suggestiva ambientazione di piazza Biade, accanto alla Basilica palladiana e alla centralissima piazza dei Signori dove scendono le cascate di luci e dove svetta il grande albero di natrale. L’inaugurazione è prevista per domenica 8 dicembre alle 15.30. Seguirà lo spettacolo della società “Sportivi Ghiaccio Asiago”.

La pista, grande 26 per 12 metri è gestita ditta World appeal di Noventa Vicentina e rimarrà aperta fino al 26 gennaio 2020. Dal 7 al 20 dicembre e dal 7 al 26 gennaio sarà aperta dal lunedì al giovedì dalle 15 alle 20, il venerdì dalle 15 alle 24, il sabato dalle 10 alle 24 e la domenica dalle 10 alle 22. Dal 21 dicembre al 6 gennaio gli orari saranno dal lunedì alle domenica dalle 10 alle 24, il 25 dicembre e l’1 gennaio dalle 15 alle 24, il 31 dicembre dalle 10 alle 2.

Fino ai 12 anni l’ingresso costerà 4 euro; il biglietto intero (oltre i 12 anni) sarà di 6 euro. Previste agevolazioni per famiglie. Il biglietto ha validità 2 ore (non è prevista copertura assicurativa per infortuni). Noleggio pattini 2 euro. Chi desidera imparare a pattinare potrà prendere lezioni di 30 minuti al costo di 15 euro.

“Dopo il successo dell’anno scorso – ha sottolineato l’assessore al turismo del Comune di Vicenza, Silvio Giovine, – abbiamo deciso di confermare la pista di ghiaccio, tra piazza dei Signori e piazza Biade. A chi sceglierà di trascorrere il proprio tempo nel cuore del centro storico quest’anno abbiamo deciso di offrire veramente tante occasioni per vivere le festività in modo magico. A partire dalla suggestione delle luminarie giallo oro, calde e accoglienti, che decorano anche le statue di Dalì, e poi la sfera luminosa e musicale in piazza Matteotti, i mercatini con tante iniziative e come da tradizione il trenino e la giostra con i cavalli in Largo Zileri. Ci sono ancora altre sorprese che annunceremo nei prossimi giorni. L’obiettivo è inoltre quello di rendere indimenticabile l’esperienza di tutti i visitatori di “Ritratto di donna”.