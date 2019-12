Thiene, lavoratori senza stipendio. Sit in davanti all’azienda

Thiene – Sit-in e assemblea nella mattinata di oggi, giovedì 19 dicembre nell’azienda Ideal Fenster di Thiene. “I lavoratori della Ideal Fenster Group – si legge in una nota diramata da Filctem-Cgil e Femca-Cisl – da oggi proclamano lo stato di agitazione e una mobilitazione per la difesa del loro posto di lavoro”.

“Per una parte di loro mancano le retribuzioni dei mesi di ottobre e di novembre e mancherà anche la tredicesima mensilità. Assieme alle organizzazioni sindacali Filctem Cgil e Femca Cisl, i lavoratori denunciano una mancanza di prospettive per l’azienda e per questo motivo richiedono ai soci di intervenire per ricapitalizzare le società”.

“Se c’è davvero l’interesse di dare continuità all’azienda – conclude la nota – si intervenga subito: non possono essere solo i lavoratori a sopportare il sacrificio di questa situazione non certo creata per loro responsabilità. Fino a che non ci saranno risposte concrete permarrà lo stato di agitazione”.