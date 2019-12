Sindacalista licenziato senza motivo. Cgil vs Viridea

Torri di Quartesolo – Si profila un braccio di ferro sindacale tra la Flai Cgil di Vicenza e la società Viridea, di Torri di Quartesolo. Viridea, come si sa è leader in Italia nel settore florovivaistico, con nove garden tra Lombardia, Piemonte e Veneto. A Torri di Quartesolo ha comunicato di non voler proseguire il rapporto di lavoro con un lavoratore, A.R., che èp anche un delegato sindacale e Rsu della Flai Cgil, senza spiegare i motivi ne tantomeno darne giustificazione di merito. La decisione inoltre viene dopo un incontro sindacale, che si è tenuto venerdì 19 dicembre, nel quale il delegato in questione ha criticato in maniera costruttiva l’azienda sull’organizzazione del lavoro e sul pessimo clima aziendale che si è instaurato dopo alcune scelte discutibili.

“Sempre nell’incontro – spiega una nota del sindacato – l’azienda ha dichiarato che nel 2019 avrebbe avuto un fatturato in crescita, e grosse difficoltà nel reperire manodopera qualificata nella provincia di Vicenza. Riteniamo quindi incoerente la decisione della società Viridea di interrompere il rapporto di lavoro con il delegato Rsu, e siamo fermamente convinti che questo rappresenti un attacco vero e proprio ai principi fondamentali della attività sindacale. È stata messa in atto una rappresaglia rivolta a tutta la rappresentanza sindacale aziendale e alla Flai Cgil di Vicenza in particolare”.

“Viene messa in discussione – si legge ancora – la libertà di critica da parte dei delegati sindacali e registriamo un chiaro messaggio volto a limitare l’esercizio sindacale. Nel condannare e respingere questa condotta la Flai Cgil di Vicenza chiede all’azienda di tornare sulle proprie decisioni. Infine oltre alla denuncia di quanto sta accadendo in queste ore, la Flai Cgil metterà in campo ad ogni livello tutte le azioni di tutela contrattuale, giuridico e legale a supporto del lavoratore e della libertà sindacale”.